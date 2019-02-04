النزاهة تحبط محاولة لتهريب النفط وتعيد ملكية أرض للدولة في البصرة

2019/02/04 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت هيئة النزاهة اليوم الاثنين، محاولة لتهريب النفط وتعيد ملكية ارض للدولة في البصرة.

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