محافظة كركوك تبحث مع شركة المانية انشاء محطة للكهرباء في الحويجة

2019/02/04 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك: الفرات نيوز} بحثت محافظة كركوك متمثلة بحكومتها المحلية مع اكسل كرافت ممثل شركة {HEINKEL} الألمانية , انشاء محطة لأنتاج الطاقة الكهربائية في المناطق المحررة ضمن حدود المحافظة والتي تأتي ضمن المنحة الألمانية بقيمة 100 مليون يورو وبطاقة 100 ميكا واط .

وذكر بيان للمحافظة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " المحطة التي من المفترض ان تُشيد في قضاء الحويجة ونواحيها ستكون عامل مهم لتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق المحررة وتخفيف الاحمال على مدينة كركوك والتي جاءت ضمن جهود الحكومة الاتحادية ومتابعة ودعم الامانة العامة لمجلس الوزراء في انجاح خطط اعادة الاستقرار للمناطق المحررة ".واضاف " من المؤمل المضيء بالعمل والتنسيق مع وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى والجهات المختصة بما يسرع المباشرة بتنفيذها وتوفير الكهرباء للمناطق التي تعرضت لارهاب داعش ، وهي الان آمنة بعد تحريرها الى جانب تجهيز 116 قريه مهدمة بالكهرباء بما يضمن اعادة سكانها اليها ".واكد ممثل الشركة الالمانية " رغبته الفاعلة بتنفيذ المشروع ونصب المحطة بوقت زمني قياسي لضمان الانتاج وتوفير الكهرباء للمناطق المحررة والتي تعرضت للدمار من قبل ارهاب داعش ".بواسطة : سيف الله اليونس

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