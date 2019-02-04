إطفاء الكهرباء عن جنوب الحلة

2019/02/04 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بابل: الفرات نيوز} أعلن مدير فرع توزيع كهرباء بابل رعد سلمان المعموري، انه سيتم إطفاء خطوط جنوب مدينة الحلة {132ك.ف}.

وقال المعموري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "الكوادر الفنية والهندسية في الوزارة ستباشر واعتباراً من يوم الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام بأعمال ربط محطة كهرباء غربي الحلة {132/33ك.ف} وإدخالها الخدمة, لذا سيتم إطفاء خطوط جنوب الحلة {132ك.ف} مما سيؤدي إلى خروج المحطات الثانوية عن الخدمة المغذية لشبكات التوزيع والخاصة بمحطات {متنقلة عوفي, ومتنقلة المجمع السكني, ومتنقلة طفيل}".



وأضاف المعموري ان "إدخال هذه المحطة إلى العمل يساعد كثيرا في تحسين الواقع الخدمي في قطاع الكهرباء في المحافظة وتقليل ساعات الانقطاع عن طريق استحداث مغذيات جديدة لفك الاختناقات الحاصلة في مغذيات شبكة توزيع الطاقة الكهربائية".انتهىبواسطة..



همام الموسوي

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