عاجل.. التربية تقرر اعادة العمل بنظام المحاولات

2019/02/04 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين، اعادة العمل بنظام المحاولات.

قررت هيئة الرأي في وزارة التربية بجلستها المنعقدة اليوم اعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي الحالي .

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