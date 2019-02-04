عاجل.. التربية تقرر الغاء السعي السنوي للسادس الابتدائي

2019/02/04 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين، الغاء السعي السنوي لمرحلة السادس الابتدائي.

وذكر بيان للوزارة تلثى “النور نيوز” نسخة منه، انه “قررت هيئة الرأي في وزارة التربية بجلستها المنعقدة، اليوم، الغاء السعي السنوي والاعتماد على الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي فقط”.

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