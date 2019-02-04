لاعب عراقي بدون فريق حتى نهاية الموسم بعد الاستغناء عن خدماته

2019/02/04 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكدت مصادر محلية عراقية أن ادارة نادي اتلانتا الايطالي أبلغت لاعب منتخبنا الوطني علي عدنان بالبحث عن فريق اخر، بعد قرار المدرب القاضي بالاستغناء عن خدماته.وعبر مدرب اتلانتا جيان بييرو، عن عدم رضاه حول بقاء علي عدنان ضمن صفوف فريقه لذلك تم الاستغناء عن خدماته.يذكر باب الانتقالات الشتوية قد أغلق في جميع الدوريات الاوربية، وبالتالي يتحتم على علي عدنان اما الانتظار حتى نهاية الموسم او البحث عن دوري خارج اوروبا يسمح له باللعب.وكان عدنان قد انتقل على سبيل الاعارة الى صفوف اتلانتا قادماً من اودينيزي في الانتقالات الصيفية الماضية.

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