العبادي يكشف عن “بنود خفية” في الاتفاقية الموقعة بين العراق والأردن

2019/02/04 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف القيادي في حركة “عطاء” زاهر العبادي, الاثنين, عن تضمن الاتفاقية الموقعة بين العراق والأردن “بنودا خفية” لم يعلن عنها، مشيرا إلى أن الاردن هو المستفيد الاكبر من الاتفاقية.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاتفاقية التي وقعنها الحكومة العراقية مع الاردن مؤخرا مفيدة للطرفيين , الا ان الاردن هو المستفيد […]

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