عبد المهدي: الحكومة عازمة على انجاز العمل في جميع المشاريع الاقتصادية

2019/02/04 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عزم الحكومة على تسريع وانجاز العمل في جميع المشاريع الاقتصادية، وبالأخص المتلكئة منها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، خلال لقائه مدير الشركات الكورية السيد هي سو هوانغ ومدراء الشركات الكورية وممثل الشركة الاستشارية، ان "إكمال هذه المشاريع وتشغيل مصفى كربلاء بكامل طاقته الانتاجية سيسهم في تطوير الاقتصاد العراقي".

وحث عبد المهدي "مسؤولي الشركة على الاسراع بإنجار المشروع بتوقيتاته المحددة"، مشيداً بـ"جهود العاملين في المصفى وبالكفاءات العراقية ومايكتسبونه من خبرات اضافية".وقدم مدير الشركات الكورية، بحسب البيان، عرضا عن مشروع مصفى كربلاء ومراحل العمل وتوقيتات الانجاز والتحديات التي تواجه العمل في المصفى.

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