مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بالاشكاليات بين مديرية كهرباء الصدر وشركة موج السماء

2019/02/04 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسوجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وزارة الكهرباء، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاشكاليات بين مديرية توزيع كهرباء الصدر وشركة موج السماء للخدمات الهندسية والتجارية.وقال مصدر في مكتب المفتش العام للوزارة في حديث لـ"الغد برس" إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهت وزارة الكهرباء، بتشكيل لجنة للتحقيق والتدقيق في الاشكاليات الحاصلة بين مديرية توزيع كهرباء الصدر، وشركة موج السماء للخدمات الهندسية والتجارية، المسؤولة عن أعمال الصيانة وجباية الأموال بمنطقة البلديات.

وأضاف، أن مديرية توزيع كهرباء الصدر، أخلت بينود العقد المبرم بين الوزارة والشركة، فيما يتعلق بأعمال الصيانة وتجهيز المواد وجباية الأموال، فضلاً عن عدم دفع الاستحقاقات المالية للشركة.

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