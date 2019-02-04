احباط اكبر عملية لتهريب سعات الانترنت في كركوك

واضافت ان "الفريق المختص وبمتابعة دقيقة تمكن من تحديد عمليات التهريب ومصادرة الابراج التابعة للشركات المخالفة والتي تقوم بتهريب سعات الانترنت الى محافظة كركوك عبر ناحية التون كبري وبإستخدام الوصلات المايكرووية غير المرخصة من قبل الهيئة".واشارت الى ان "الفريق الفني من الجهات اعلاه قام بقطع كابلات ضوئية غير مرخص تهرب آلاف الميكات من سعات الانترنت في المحافظة والتي تنعكس سلباعلى الواقع الاقتصادي للبلد فضلا عن الجانب الامني للسعات المهربة التي لا تخضع لمراقبة الحكومة العراقية".
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