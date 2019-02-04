2019/02/04 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، احباط اكبر عملية لتهريب سعات الانترنت في كركوك.وقال الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تمكن الفريق الهندسي المختص التابع الى مكتب هيئة الاعلام والاتصالات في المنطقة الشمالية وبالتنسيق مع هيئة النزاهة وجهاز الامن الوطني ووزارة الاتصالات-الشركة العامة للاتصالات من ضبط اكبر عملية تهريب سعات الانترنت، التي تكلف الدولة ملايين الدولارات".

واضافت ان "الفريق المختص وبمتابعة دقيقة تمكن من تحديد عمليات التهريب ومصادرة الابراج التابعة للشركات المخالفة والتي تقوم بتهريب سعات الانترنت الى محافظة كركوك عبر ناحية التون كبري وبإستخدام الوصلات المايكرووية غير المرخصة من قبل الهيئة".واشارت الى ان "الفريق الفني من الجهات اعلاه قام بقطع كابلات ضوئية غير مرخص تهرب آلاف الميكات من سعات الانترنت في المحافظة والتي تنعكس سلباعلى الواقع الاقتصادي للبلد فضلا عن الجانب الامني للسعات المهربة التي لا تخضع لمراقبة الحكومة العراقية".

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