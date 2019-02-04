موانئ بي.آند.أو تؤكد وفاة موظف وإصابة ثلاثة في بلاد بنط بالصومال

2019/02/04 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت شركة موانئ بي.آند.أو المملوكة لحكومة دبي، الإثنين، إن موظفا لديها يعمل في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة في الصومال توفي فيما أصيب ثلاثة آخرون في “حادثة” لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

كان مسؤول حكومي محلي قال إن مسلحين قتلا رئيس عمليات شركة موانئ بي.آند.أو في ميناء بوصاصو، الإثنين.



وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر “شركة موانئ بي.آند.أو المملوكة من قبل حكومة دبي تؤكد وفاة أحد العاملين لديها في ميناء بوصاصو في بلاد بنط صباح اليوم في حادثة نتج عنها أيضا إصابة ثلاثة موظفين آخرين، جميعهم يتلقون العلاج الطبي اللازم”.

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