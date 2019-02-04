تزايد اعداد مستخدمي الفيسبوك حول العالم

2019/02/04 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد أعداد مستخدمي فيسبوك حول العالم يوما بعد يوم، على الرغم من سلسلة فضائح الخصوصية التي طالت الشركة.وأعلنت الشركة العملاقة، أن "عدد الذين استخدموا تطبيقها العام الماضي بلغ 2.32 مليار، أي بنسبة زيادة 9% عن عام 2017.كما لم تمنع الفضائح الأخيرة الفيسبوك الشركات من نشر إعلاناتها التجارية على الموقع، حيث ازدادت أرباح فيسبوك من هذه الإعلانات بنسبة 30% خلال عام 2018".

الغريب فيما سبق، أن "زيادة أعداد المستخدمين والعائدات المالية الفيسبوك، تحدث تزامنا مع استمرار المخاوف حول سياسة الشركة في استخدام بيانات العملاء وخصوصياتهم، والتي ظهرت مع حدوث فضيحة كامبريدج أناليتيكا الشهيرة".

أما بالنسبة للدول التي شهدت تزايدا ملحوظا في أعداد المستخدمين خلال العام الماضي، فجاءت في مقدمتها: الهند، إندونيسيا، والفلبين.



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