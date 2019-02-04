بيريز مهدداً سولاري: هذا اللاعب في الكلاسيكو أو الإقالة

2019/02/04 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:نجح نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز أمام ديبورتيفو الأفيس بثلاثية نظيفة مساء الأحد في الليغا لتبدأ التحضيرات لمواجهة الأربعاء القادم أمام برشلونة في كلاسيكو كامب نو ضمن مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت مواجهة الأفيس تألق كبير للاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الذي تمكن من تسجيل هدف البلانكو الثاني في مرمى الضيوف.ووفقا لمقدم برنامج "تشيرنغيتو" الصحافي الشهير "جيوزيب بيدريرول" فإن مشاركة البرازيلي البالغ من العمر 18 عاما في الكلاسيكو أصبح مطلباً ضرورياً وهاماً من قبل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.وقال بيدريرول في مقدمة برنامجه ان "بيريز يعشق فينيسيوس ويثق في قدراته، إذا لم يلعب فينيسيوس ضد برشلونة في الكلاسيكو فإن فلورنتينو بيريز سيبدأ في البحث عن مدرب جديد يوم الأربعاء في الساعة التاسعة مساء".وينتظر أن تلعب مواجهة الكلاسيكو الأربعاء في الساعة التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا، ما يعني تفكير بيريز في التخلص من سولاري حتى قبل بداية اللقاء.وكان فينيسيوس قد انضم لصفوف ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو قادماً من صفوف فلامينغو البرازيلي.

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