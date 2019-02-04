الشكوك تتزايد حول لحاق ميسي بالكلاسيكو وفحوصات طبية تحسم المشاركة

2019/02/04 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من ألم كبير في العضلة التي تعرض للإصابة فيها أمام فريق فالنسيا يوم السبت الماضي في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وقرر نادي برشلونة إخضاع قائده للمزيد من الفحوصات الطبية غدًا الثلاثاء من أجل معرفة موقفه الصحي من المشاركة في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

المزيد بعد قليل.





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