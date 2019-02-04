عبدالمهدي يتفقد مصفى كربلاء : ﻻبد أن يستوعب المشروع أصحاب المهارات والكفاءات العراقية ” مصور”

2019/02/04 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء – عراق برس- 4 شباط / فبراير: تفقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، الاثنين مشروع مصفى كربلاء للإطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز المتحققة وسبل تسريعها .

وأجرى عبد المهدي جولة في موقع المشروع والتقى العاملين فيه واستمع لملاحظاتهم واحتياجاتهم، كما عقد اجتماعا مع المشرفين والمهندسين للاستماع الى عرض مفصل عن المشروع والعمل المتواصل الجاري فيه ووجه بتوفير متطلبات المشروع من جميع الجوانب، مؤكدا على ” أهمية هذه المشاريع لتعزيز الإقتصادي العراقي وازدهاره وتحريك سوق العمل والنقل، وضرورة ان يستوعب المشروع اصحاب المهارات والكفاءات والأيدي العاملة العراقية “.



انتهى اح

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