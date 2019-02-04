محمد أبو العينين : الشيخ زايد في قلوب المصريين .. ولن ننسى وقفة أبناء الإمارات مع وطننا .. فيديو

2019/02/04 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي ابو دشيش

قال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هو الصديق الصدوق لمصر.

وأكد أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يمكن نسيان وقوفه بجانب مصر ومعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأضاف محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، المشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي تحتضن فعاليته دولة الإمارات العربية المتحدة، أن اسم الشيخ زايد الراحل في القلوب ويظهر في مصر من خلال اطلاق اسمه على مدن وقرى ومستشفيات.

وأشار محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكن الحب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تصريحاته بأن الأمن الخليجي هو بمثابة أمن لمصر، «ولو حدث أي شيء في الخليج سيكون هناك مسافة السكة» وهو معني ضخم من الناحية السياسية وأن جميع إمكانيات مصر تؤيد وتقف بجانب القيادة العربية.

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مصدر الفيديو: tsK3Accqc2o

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