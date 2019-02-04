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الشيخ علي يخاطب رافضي تصريحات ترامب: ما قاله رسالة لأيران وليست للعراقيين
2019/02/04 | 14:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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