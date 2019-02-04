الحزب الديمقراطي يرغب بتشكيل حكومة كوردستان الجديدة قبل أعياد

2019/02/04 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم الاثنين عن رغبة الحزب بتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة قبل حلول اعياد "نوروز".

وقال ميراني في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش حضوره مراسم استقبال جثمان امير الايزيديين في العراق والعالم مير تحسين بيك اليوم في اربيل ، انه "بلا تحديد سقف زمني فإن الحكومة الجديدة لن تُشكل".

واردف بالقول انه "لا يمكن ان يكون الوقت مفتوحا بما يخص تشكيل الحكومة لأن الشعب لن يرضى بذلك".

واضاف ميراني "اتمنى ان يتم تشكيل الحكومة قبل حلول اعياد نوروز".

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