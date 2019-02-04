2019/02/04 | 14:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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قررت وزارة التربية ،اليوم الاثنين، الغاء السعي السنوي للصف السادس
الابتدائي .
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة التربية فراس محمد
حسن، في بيان، إن "هيأة الرأي في وزارة التربية قررت في جلستها
المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 2019/2/4 الغاء السعي السنوي،
والاعتماد على الامتحانات العامة فقط بالنسبة للصف السادس
الابتدائي".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية : الغاء السعي السنوي للسادس الابتدائي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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