التربية : الغاء السعي السنوي للسادس الابتدائي

2019/02/04 | 14:29

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قررت وزارة التربية ،اليوم الاثنين، الغاء السعي السنوي للصف السادس

الابتدائي .

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة التربية فراس محمد

حسن، في بيان، إن "هيأة الرأي في وزارة التربية قررت في جلستها

المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 2019/2/4 الغاء السعي السنوي،

والاعتماد على الامتحانات العامة فقط بالنسبة للصف السادس

الابتدائي".

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