عبد المهدي يؤكد عزم الحكومة على تسريع وانجاز العمل في جميع المشاريع الاقتصادية وبالأخص المتلكئة منها

2019/02/04 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي عزم الحكومة على تسريع

وانجاز العمل في جميع المشاريع الاقتصادية، وبالأخص المتلكئة

منها. وأكد خلال لقائه مدير الشركات الكورية السيد هي سو هوانغ ومدراء

الشركات الكورية وممثل الشركة الاستشارية، ان إكمال هذه المشاريع

وتشغيل مصفى كربلاء بكامل طاقته الانتاجية سيسهم في تطوير الاقتصاد

العراقي. وحث سيادته مسؤولي الشركة على الاسراع بإنجار المشروع بتوقيتاته

المحددة مثمنا جهودهم ، كما اشاد بجهود العاملين في المصفى

وبالكفاءات العراقية ومايكتسبونه من خبرات اضافية . وقدم مدير الشركات الكورية عرضا عن مشروع مصفى كربلاء ومراحل العمل

وتوقيتات الانجاز والتحديات التي تواجه العمل في المصفى .

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