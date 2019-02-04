عبد المهدي: تشغيل مصفى كربلاء سيسهم في تطوير الاقتصاد

2019/02/04 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، أن تشغيل مصفى كربلاء بكامل طاقته الانتاجية سيسهم في تطوير الاقتصاد العراقي.وقال عبد المهدي خلال لقائه مدير الشركات الكورية هي سو هوانغ ومدراء الشركات الكورية وممثل الشركة الاستشارية، بحسب بيان لمكتبه تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “إكمال هذه المشاريع وتشغيل مصفى كربلاء بكامل طاقته الانتاجية سيسهم […]

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