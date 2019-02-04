2019/02/04 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..تحطمت طائرة في مدينة يوربا-ليندا التابعة لولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وسقطت على منطقة سكنية.ووفقا لصحيفة “ذا صن”، توفي شخصان وأصيب ثلاثة عندما تحطمت الطائرة التي اصطدمت بمنزل في ولاية كاليفورنيا.وقالت هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج: إن الحادث الذي وقع في حي يوربا ليندا اشعل النار في منزل.انتهى/62ج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو: سقوط طائرة على منطقة سكنية في امريكا alansaar.

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