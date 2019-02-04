الجبهة الشعبية التونسية تتهم الحكومة بالفشل وتطالب الشاهد بالاستقالة

2019/02/04 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الجبهة الشعبية التونسية، اليوم الإثنين، إن الحكومة فشلت في حل المشكلات الاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن الجبهة رفضت منذ البداية المشاركة في حوار وثيقة قرطاج.

وأفاد ياسر دبابش مراسل الغد بأن الناطق باسم الجبهة الشعبية التونسية حمه همامي طالب حكومة يوسف الشاهد بالاستقالة، حيث تم تجديد الاتهام للحكومة بالفشل في مجابهه التحديات الاقتصادية والأمنية في البلاد.

كما اتهمت الجبهة الحكومة بأنها “حكومة النهضة والشاهد” وانها توظف أدوات الدولة لأغراض سياسية.



وأشار مراسلنا إلى أن كل هذه التطورات تأتي بعد ان تم الإعلان عن استحداث حزب سياسي تابع لرئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد الناطق باسم الجبهة أنها قررت التوجه إلى الشعب التونسي وكل القوى الوطنية والسياسية والنقابية باعتبار الحكومةِ الحالية من أخطر الحكومات منذ عامِ 2011.

واتهم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية رئيس الوزراء يوسف الشاهد بـالتستر على موضوع الجهاز السري التابع لحركة النهضة.

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