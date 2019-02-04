دول أوروبية تعترف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا والكرملين يندّد

2019/02/04 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سبع دول أوروبية، هي بريطانيا وإسبانيا والسويد والنمسا وفرنسا وألمانيا والدنمارك، الاثنين اعترافها بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا انتقاليا

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