ناييب بوكيلي.. شاب من أصل فلسطيني يفوز برئاسة السلفادور

2019/02/04 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس بلدية العاصمة السابق في السلفادور ناييب بوكيلي أمس الأحد فوزه بالانتخابات الرئاسية في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى، ليصبح

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