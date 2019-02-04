اعتراف فرنسا وألمانيا وبريطانيا بجوايدو رئيساً لفنزويلا

2019/02/04 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: اعترفت الدول الأوروبية الكبرى وفي مقدمتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بخوان جوايدو رئيساً شرعياً لدولة فنزويلا، بعد أيام من اعتراف البرلمان الأوروبي بشرعية رئاسة المعارض الفنزويلي.





وكانت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة منحوا في 26 يناير رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مهلة مدتها 8 أيام لإجراء إعادة انتخابات وإلا سيعترفون بجوايدو رئيس شرعي للبلاد.





وقال وزير خارجية بريطانيا في تغريدة اليوم الاثنين، عبر صفحته على موقع "تويتر" إن نيكولاس مادورو لم يجري انتخابات في غضون الـ8 أيام المحددة، لذلك فإن بريطانيا إلى جانب حلفائها يعترفون بجوايدو رئيساً شرعي لفنزويلا".





ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون عبر تغريدة على موقع "تويتر" إن الشعب الفنزويلي له الحق في التعبير عن نفسه بحرية وديمقراطية".





أما سيباستيان كورتس مستشار النمسا فكتب في تغريدة: "لهذا السبب نحن نعتبر الآن جوايدو هو الرئيس الشرعي لدولة فنزويلا بما يتوفق مع الدستور الفنزويلي".





وفي ألمانيا قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن جوايدو هو الشخص الذي يتحدثون إليه والذي يتوقعون أن يبدأ تنفيذ انتخابات بسرعة قدر الإمكان وأنه هو الرئيس الشرعي لدولة فنزويلا".





وفي الشهر الماضي أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي "خوان جوايدو" نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد ولاقي الدعم من الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية.





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