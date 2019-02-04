عضو بالمركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لا يواجه ركوداً

2019/02/04 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال عضو بالبنك المركزي الأوروبي إن حالة عدم اليقين المتعلقة بالنمو في منطقة اليورو تزاد وخاصة مع ضعف البيانات الاقتصادية في ألمانيا، ولكنه في الوقت نفسه شدد على أن الاقتصاد يواجه تباطؤاً وليس ركوداً.





وفي عام 2018، نما اقتصاد ألمانيا بأقل وتيرة سنوية في 5 أعوام، بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 1.5% مقابل زيادة 2.2% في 2017.





وأضاف عضو المركزي الأوروبي إوالد نوفوتني في تصريحات للصحفيين على هامش تواجده بمؤتمر اليوم الاثنين، أنه يتوقع أن منطقة اليورو قادرة على تجاوز العوامل السلبية، نقلاً عن وكالة رويترز.





وكانت بيانات قد أظهرت أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 1.8% في عام 2018 مقابل نمو بلغت نسبته 2.3% خلال العام قبل الماضي.





وفيما يتعلق بتوقعاته بشأن معدل التضخم، فإن نوفوتني يرى أن هناك إشارات إيجابية بشأن نمو الأسعار الأساسية نتيجة لزيادات الأجور.





وفي يناير الماضي تباطأ التضخم في منطقة اليورو عند أدنى مستوى بـ9 أشهر مسجلاً مستوى 1.4% وذلك مقابل 1.6% المسجلة في ديسمبر السابق له

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