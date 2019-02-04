الديمقراطي والوطني يجتمعان غدا وعلى طاولتهما 3 ملفات مهمة

2019/02/04 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع الحزبان الكرديان الكبيران الديمقراطي والاتحاد الوطني، غدا الثلاثاء، لبحث ثلاثة ملفات مهمة.

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