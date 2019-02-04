كركوك: الموازنة المقترحة للمحافظة قيمتها 185 مليار وهذه أولوياتنا

2019/02/04 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك كشفت ادارة كركوك، عن الموازنة المقترحة للمحافظة ضمن الموازنة العامة بانها بقيمة 185 مليار دينار، فيما وجهت الدوائر كافة بضمان وصول الخدمات وتنفيذ المشاريع لجميع اقضية ونواحي واحياء كركوك خلال موازنة العام 2019.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اجتماعا لرؤساء الدوائر الخدمية بالمحافظة.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاجتماع ناقش خطة المشاريع للعام 2019 وتوزيع التخصيصات ضمن خطة تنمية الاقاليم والبتردولار وخطة اعادة الاستقرار ودعم المشاريع المنفذه عن طريق هيئة الاستثمار للبنى التحتية , وفق الموازنة المقترحة للمحافظة ضمن الموازنة بقيمة 160 مليار دينار الى جانب 25 مليار ضمن خطة اعادة الاستقرار للمناطق المحرره للعام الحالي “.

ووجه حافظ كركوك، الدوائر كافة “بمراعاة اهمية تأمين الخدمات وتنفيذ المشاريع لجميع اقضية ونواحي كركوك بما يضمن وصول الخدمات للمواطن ويشهد حالة من التحسن والتقدم في جميع مدن المحافظة ووفق النسب السكانية”، مؤكدا “اعطاء اولوية في تنفيذ مشاريع التربية والكهرباء والماء والصحة والطرق”.

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