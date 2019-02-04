عبدالمهدي يؤكد عزم الحكومة على تسريع وانجاز العمل في جميع المشاريع الاقتصادية وبالأخص المتلكئة منها

2019/02/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، عزم الحكومة على تسريع وانجاز العمل في جميع المشاريع الاقتصادية، وبالأخص المتلكئة منها.

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