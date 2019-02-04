اطلاق مسابقة لطلاب الجامعات العراقية لكافة للمراحل المنتهية

2019/02/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، اطلاق مسابقة علمية لطلاب الجامعات العراقية كافة للمراحل المنتهية.

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