بناءً على مطالبة التميمي .. إزالة التجاوز على جدار مدرسة وسط بعقوبة

2019/02/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى : الفرات نيوز} اشرف محافظ ديالى مثنى التميمي ميدانيا على إزالة التجاوز الحاصل على جدار مدرسة موسى بن نصير في منطقة التحرير وسط قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى.

وذكر بيان لمكتب النائب عن تيار الحكمة الوطني من محافظة ديالى فرات التميمي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " محافظ ديالى مثنى التميمي اشرف ميدانيا على إزالة التجاوز الحاصل على جدار مدرسة موسى بن نصير في منطقة التحرير وسط قضاء بعقوبة ، مؤكدا على ملاحقة المتجاوزين على مواقع وممتلكات الدولة وإيقاف التجاوز عليها وفقا للقانون ".واضاف ان" ذلك جاء بناءً على ما طالب به النائب التميمي، في استيلاء متنفذ مدعوم من قبل ضابط امن كبير، على جدار مدرسة في بعقوبة لبناء مجمع تجاري بشكل مخالف للضوابط".وكان النائب التميمي كشف أمس الاحد في تصريح صحفي، عن إستغلال متنفذ مدعوم على جدار مدرسة {موسى بن نصير} الخارجي لبناء مجمعه التجاري، فيما دعا الى ضرورة التحقيق في التجاوز وإيقاف المشروع فورا.



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