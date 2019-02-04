ثلاث دول اوروبية جديدة تعترف بغواييدو “رئيسا مؤقتا لفنزويلا”

2019/02/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غواييدو، رئيسا مؤقتا للبلاد.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لوسائل اعلامية تابعها “ناس”، اليوم (4 شباط 2019)، إن “غواييدو يمتلك الآن الشرعية الكاملة لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا”.وأكد لودريان أن “هذه التصريحات من الخارجية الفرنسية لا تعد تدخلا […]

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