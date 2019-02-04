الجُبير يكشف عن مشاورات عربية بشأن “وحدة واستقلال سوريا”

2019/02/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجُبير، الاثنين، أن بلاده تجري مشاورات مع عدة دول عربية للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.وشدد الجُبير لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي، في بروكسل، على أن “العلاقات بين الدول العربية والأوروبية تاريخية ومميزة، وهناك […]

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