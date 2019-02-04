من كربلاء.. عبد المهدي: الحكومة تعتزم انجاز جميع المشاريع الاقتصادية

2019/02/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، عزم الحكومة على تسريع وانجاز العمل في جميع المشاريع الاقتصادية وبالأخص المتلكئة منه، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.وقال البيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان رئيس الوزراء عادل عبد أكد خلال لقائه مدير الشركات الكورية هي سو هوانغ ومدراء الشركات الكورية وممثل الشركة الاستشارية، ان "إكمال هذه المشاريع وتشغيل مصفى كربلاء بكامل طاقته الانتاجية سيسهم في تطوير الاقتصاد العراقي".

وحسب البيان، حث عبد المهدي مسؤولي الشركة على الاسراع بإنجار المشروع بتوقيتاته المحددة مثمنا جهودهم ، كما اشاد بجهود العاملين في المصفى وبالكفاءات العراقية ومايكتسبونه من خبرات اضافية".

واشار البيان، انه "قدم مدير الشركات الكورية عرضا عن مشروع مصفى كربلاء ومراحل العمل وتوقيتات الانجاز والتحديات التي تواجه العمل في المصفى".

تحرير: عامر الشيباني

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