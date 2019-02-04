ردا على ترامب.. العبادي يدعو الادارة الامريكية الى مراجعة موقفها

2019/02/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، إن استخدام قواعد امريكية في العراق لمواجهة دول جوار يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات بين البلدين، فيما اعرب عن رفضه لتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بإبقاء قوات بلاده في العراق لـ"مراقبة إيران".وقال العبادي في كلمة له خلال ملتقى الرافدين 2019، إن الحديث عن قواعد امريكية وعن استخدامها لمواجهة دول جوار يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم التوافق عليها في كل مراحل المشاركة الامريكية ضمن التحالف الدولي لمقاتلة داعش".

واشار العبادي الى، أن "العراق حريص على ان تكون المشاركة الامريكية ضمن قوات التحالف الدولي وفقا للسيادة العراقية لاغراض الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب العسكري.

وذكر العبادي، ان "الحديث عن قواعد عسكرية أمريكية في العراق لاهداف المواجهة يعقد العلاقة مع دول الجوار ويعرض العلاقة مع الولايات المتحدة الى ازمات غير متوقعة، ويخل بسيادة واستقلالية العراق".

وشدد العبادي، على "ضرورة ان تراجع الإدارة الامريكية موقفها وتعيد النظر بهذه التصريحات التي تزعزع العلاقة بين بغداد وواشنطن وتخلق اجواءا سلبية غير مبررة"، داعيا الحكومة العراقية الى تأكيد موقفها الثابت بعدم جواز استخدام الاراضي العراقية ضد اي دولة جارة ومن اي جهة كانت".

تحرير: عامر الشيباني

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