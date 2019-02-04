جائزة الشيخ زايد تعلن القائمة القصيرة لفرعي الآداب والدراسات النقدية

2019/02/04 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيرت ثلاثة أعمال من العراق والسعودية والمغرب في القائمة القصيرة لفرع الآداب في جائزة الشيخ زايد للكتاب بدولة الإمارات في دورتها الثالثة عشرة اليوم الإثنين.

وضمت القائمة رواية (ترتر) للعراقي نزار عبد الستار، ورواية (غواصو الأحقاف) للسعودية أمل الفاران، وكتاب السيرة الذاتية (الذات بين الوجود والإيجاد) للمغربي بنسالم حميش.

وكانت القائمة الطويلة لهذا الفرع والتي أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني تشمل 13 عملا.

كما أعلنت الجائزة اليوم الإثنين، عن القائمة القصيرة لفرع الفنون والدراسات النقدية والتي ضمت أيضا ثلاثة أعمال من أصل تسعة بلغت القائمة الطويلة.

وضمت القائمة القصيرة كتاب (الخطاب ثلاثي الأبعاد..



دراسات في الأدب العربي المعاصر) للسورية سمر الديوب، وكتاب (كتابة القتل في الأدب العربي القديم) للتونسية آمنة الرميلي الوسلاتي، وكتاب (الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر) للبناني شربل داغر.

وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 750 ألف درهم إماراتي (نحو 204 آلاف دولار).



ومن المنتظر أن تعلن الجائزة عن القوائم القصيرة لباقي الأفرع خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكانت الجائزة تلقت 1500 ترشيح لفروعها الثمانية هذا العام.



وتصدر فرعا الآداب والمؤلف الشاب أعلى الترشيحات.

ويتسلم الفائزون الجائزة خلال حفل يقام بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 24 إلى 30 أبريل/نيسان.

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