علاوي: تواجد القوات الأجنبية في العراق ينبغي أن يخضع لموافقة مجلس النواب

2019/02/04 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلن رئيس إئتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الاثنين، عن رفضه لتواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية دون موافقة مجلس النواب.وبحسب تغريدة علاوي على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر" وجاء فيها: "نرفض بشكل قاطع سياسات الاستحواذ الاقليمية وأي شكل من اشكال التدخل في الشأن الداخلي العراقي أو ان يكون العراق مسرحاً لصراع اقليمي او دولي".وأضاف أن "تواجد القوات الاجنبية على الارض العراقية ينبغي ان يكون ضمن اتفاقيات واضحة ومعلومة وبموافقة مجلس النواب".دعا نواب عراقيون، أمس الأحد، إلى إلغاء الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين بغداد وواشنطن في 2008 لتنظيم انسحاب وتواجد القوات الأمريكية في العراق عقب تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول الإبقاء على قواته بالعراق لمواجهة النفوذ الإيراني.

ويقدم ما يزيد عن 5000 جندي امريكي في العراق المشورة للقوات الأمنية العراقية والتدريب للجنود العراقيين على ما يلزم من معدات قتالية لتطوير قدراتهم في مواجهة تنظيم داعش الذي تشير التقارير إلى محاولات يبذلها لتجديد نشاطاته في غرب العراق.

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