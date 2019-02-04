ائتلاف النصر: نرفض تصريحات ترامب ولن يكون العراق مقراً لمراقبة الدول

2019/02/04 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسأكد القيادي في ائتلاف النصر علي الازيرجاوي، اليوم الاثنين، ان كتلته ترفض ان يكون العراق مقراً او ممراً لمراقبة الدول المجاورة للعراق او للاعتداء عليها.وقال الأزيرجاوي في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "كتلته تريد ان يكون العراق بعيداً عن سياسة المحاور الإقليمية والتخندقات الدولية، وترفض رفضاً قاطعاً ان يكون العراق طرفاً او ساحةً في اي صراع إقليمي او دولي مع اي دولة كانت".

وأضاف الازيرجاوي ان "التواجد الامريكي في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية الأسبق وفقاً لاتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين، لغرض تقديم الاستشارات والمعلومات العسكرية للحكومة العراقية في حربها مِع الاٍرهاب "داعش"، وليس لأي أمر اخر.وشدد على ان "الدستور العراقي والقوانين النافذة نصت على مبدأ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وترفض استخدام الأراضي العراقية من قبل الدول الاخرى للتهديد والاعتداء على الدول المجاورة للعراق"، موضحاً ان "الاتفاقيات الدولية والقواعد الدبلوماسية التي نصت الامم المتحدة لا تتيح لأي دولة كانت في العالم في استخدام أراضيها لتهديد الدول المجاورة لها مهما كانت المبررات لذلك الفعل".

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