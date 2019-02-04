مصادر: سائرون ستشن حرباً على الدعوة لانتزاع الهيئات المستقلة

2019/02/04 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أفادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، بان الهيئات المستقلة ستفتح حربا بين الكتل السياسية التي تريد انتزاع 26 منها يتولى رئاستها موالون لحزب الدعوة الاسلامية، مرجحا أن تحالف "سائرون" سيكون في المواجهة مع الدعوة لانتزاع سيطرته على الهيئات المستقلة.وأخبرت المصادر، "الغد برس"، ان محاولات الظفر برئاسة الهيئات المستقلة ستفتح حربا بين الكتل السياسية التي تريد انتزاع 26 هيئة مستقلة يهيمن عليها حزب الدعوة الاسلامية، مشيرة إلى ان معركة حسم الهيئات المستقلة يبدو انها ستكون أصعب وأطول من معركة تشكيل الكابينة الوزارية وقد تستمر لاشهر.وأضافت، أن تحالف سائرون يريد انتزاع الهيئات من حزب الدعوة الاسلامية ويسعى للسيطرة على البنك المركزي وهيئة النزاهة.ولفتت إلى ان الكتل السياسية تؤكد اعلاميا انها تريد شخصيات مستقلة ومهنية بينما هي واقعيا تعمل لصالحها ولصالح الاحزاب المنتمية لها.

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