إسرائيل محرجة في خياراتها ؟

2019/02/04 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد حسن الساعدي… الزيارة التي قام بها الوفد الروسي إلى إسرائيل ولقاءه المسؤولين في تل أبيب تأتي في ظل الحراك السياسي في المنطقة وفي ظل المتغيرات في سوريا والانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية،إذ خُتمت هذه الزيارات بزيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكسندر لافرانيين ونائب وزير الخارجية ، وتأتي هذه الزيارات في […]

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