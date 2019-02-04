” سيرة حب ” و ” خبرأبيض ” جديد ناصرعبدالحفيظ ٢٠١٩

2019/02/04 | 14:56

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أعرب الفنان والكاتب الصحفي ناصرعبدالحفيظ عن بالغ سعادتة بمشاركة نجوم الأوبريت المسرحي الغنائي الإستعراضي ” سيرة حب ” للمخرج د عادل عبده فارس المسرح الإستعراضي علي خشبة مسرح البالون والتي تستقبل جماهيرها في النصف الثاني من يناير ٢٠١٩ بعد عدة تأجيلات تمت خلال ٢٠١٨ حيث يجسد شخصية الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي أمام النجم إيهاب فهمي الذي يجسد شخصية الموسيقار بليغ حمدي وسط كوكبة من النجوم ، علي جانب آخر كانت الصحف المحلية والعربية قد تناولت أخبار تجربته الجديدة لشهر رمضان المقبل ” خبر أبيض ” فكرة جني ناصر وإخراج أسماء عفيفي وتناقلت الصحف المحلية والعربية تصريحاته عن التجربة التي تأتي بعد نجاح مسرحية ” وجوه ” وفيلمة ” عروسة نويل ” الذين قوبلا بحفاوة نقدية وجماهيرية خلال الفترات الماضية وقد صرح ناصرعبدالحفيظ قائلا : أسعي خلال تجربتي الفنية الجديدة لتقديم لون جديد يكشف محطات واقعية وكواليس كوميدية خفيفة الظل لدي نجوم ” خبر أبيض ” والعمل من إنتاج وكالة ANG ولم يتم إختيار قناة البث خلال شهر رمضان حتي كتابة هذه السطور ولايوجد راعي رسمي غير أن معظم النجوم الذين التقينا بهم أدهشتهم الفكرة وأعربوا عن إعجابهم بطريقة التناول لسيرتهم الذاتية ومحطات حياتهم وهناك جوانب أخري لن يتم كشف النقاب عنها حتي يتسني للجمهور إستقبالها بالشكل المرجوا .



يذكر أن الفنان والكاتب الصحفي ناصرعبدالحفيظ قدشارك في العديد من المسلسلات الدرامية والعروض المسرحية بينها ” مأساة الحلاج ” مسرح الطليعة ” أميرالخيال ” مسرح السلام ” ” شكشوكة ” مسرح الهوسابير ” المهرج والبنات ” ” زي الفل ” ” قطط الشارع ” علي مسرح البالون وغيرها من العروض المسرحية آخرها مسرحية ” وجوه ” التي حصدت جائزة مهرجان بجاية الدولي بالجزائر وأفضل عرض بمونديال الاعلام العربي ومثلت مصر بمهرجان دوز بتونس ومنحتها وزارة الثقافة جولة محلية بمحافظات مصر عرضت بمختلف المسارح في مدن الصعيد والساحل والقناة كما شارك في مسلسلات الوتر المشدود للمخرج د خالد بهجت ، مسلسل ناصر للمخرج باسل الخطيب ، مسلسل أكتوبر الاخر للمخرج الراحل إسماعيل عبدالحافظ مسلسلات ” خَيْبَر ” و ” سقوط الخلافة ” والسلطان والشاة ” للمخرج محمد عزيزية واخرج فيلمي مسقط ” بعيون مصرية ” عروسة نويل ” وعمل ككاتب صحفي في العديد من المؤسسات المحلية والعربية .

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