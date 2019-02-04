نائب عن صادقون يكشف عن تناقضات لدى أميركا: يجب إسقاط النظام الحاكم لهذا السبب

2019/02/04 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏كشف النائب عن كتلة صادقون، عبد الأمير الدبي، اليوم الأثنين، عن وجود تناقضات لدى الولايات المتحدة الأمريكية في قراراتها حول التعامل مع القضايا.

وقال الدبي في

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