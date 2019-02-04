2019/02/04 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الأثنين، تفقد فريقها المشكل بتوجيه من الوزير باسم عبد الزمان الوضعين المعاشي والخدمي لأهالي بوب الشام بعد مناشدة من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: أعددنا تقريرا مفصلا حول احتياجات منطقة بوب الشام في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: أعددنا تقريرا مفصلا حول احتياجات منطقة بوب الشام في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).