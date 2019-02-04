11 قتيلا في انفجار سيارة ملغومة في مقديشو

2019/02/04 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ضابط الشرطة محمد حسين لرويترز "تم انتشال العديد من الجثث من تحت أنقاض مبنى في موقع الانفجار.وعدد القتلى حتى الآن 11 قتيلا من المدنيين بالإضافة إلى 10 مصابين".وقالت الشرطة من قبل إن الانفجار أسفر عن قتيلين لكنها رجحت أن يزيد هذا العدد.انتهى ..م ف

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