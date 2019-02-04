حريق داخل محطة غاز شرقي بغداد

2019/02/04 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر، ان "حريقا اندلع اليوم، داخل محطة غاز بحي المعلمين ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية".واضاف، ان "قوة من الدفاع المدني تقوم باخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف لغاية الان".انتهى ..م ف

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