2019/02/04 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

04/02/2019 14:40:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع بغداد

اندلع حريق، الاثنين، داخل محطة غاز بحي المعلمين شرقي بغداد.

وذكر مصدر أمني لمراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) ان "حريقاً اندلع اليوم، داخل محطة غاز بحي المعلمين ضمن منطقة الفضيلية شرقي بغداد".

واضاف، ان "فرق الدفاع المدني توجهت لمكان الحريق لاخماده".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/اندلاع حريق داخل محطة غاز شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/اندلاع حريق داخل محطة غاز شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).