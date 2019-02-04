أغويرو يعترف بتسجيل هدف بيده في شباك أرسنال

2019/02/04 | 14:57

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بغداد اليوم/ متابعة

اعترف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه أحرز هدفًا بيده في شباك أر...





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