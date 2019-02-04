2019/02/04 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة كويتية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن دفع العراق 300 مليون دولار للكويت.وذكرت صحيفة الراي الكويتية، ان "العراق سدّد للكويت أخيراً 300 مليون دولار كدفعة من سلسلة تعويضات تلتزم بها بغداد تجاه الكويت بسبب الخسائر والأضرار التي تكبدها الأفراد، والشركات، والحكومة، والمنظمات الدولية جراء حرب الخليج".

وألزمت لجنة الأمم المتحدة، المعنية بالتعويضات عن أضرار غزو النظام السابق للكويت، بغداد في وقت سابق بسداد 4.6 مليار دولار نقداً، لكن هذه المدفوعات توقفت منذ أكتوبر 2014، بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق، إلا أنه تم استئناف الدفع بنسبة 0.5 في المئة من إيرادات العراق النفطية بداية من العام 2018، وستزيد سنوياً حتى نهاية عام 2021، بواقع 300 مليون دولار كل 3 أشهر.



انتهى/ ف

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تستلم دفعات تعويضية جديدة من العراق) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تستلم دفعات تعويضية جديدة من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).