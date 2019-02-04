الشلاه يفوز بجائزة كاثاك الادبية العالمية

2019/02/04 | 14:59

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فاز الشاعر العراقي د.



علي الشلاه بجائزة كاثاك الادبية

العالمية لعام 2019 لابداعه الادبي والثقافي كما جاء في تقرير

لجنة الجائزة.وقد سلمه الجائزة وزير الاعلام البنغلاديش د.



حسن محمود في حفل

رسمي مساء الخميس 31 كانون الثاني 2019 في مسرح اكاديمية الفنون

الجميلة في العاصمة البنغلاديشية دكا.يذكر ان الجائزة تمنحها الاكاديمية البنغلاديشية للفنون والابداعات

الجميلة.

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